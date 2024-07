Euro 2024, l’Inghilterra vola in finale all’ultimo respiro: 2 a 1 all’Olanda, decisivo Watkins

Sarà Spagna-Inghilterra la finale degli Europei. A Dortmund i britannici vincono 2 a 1 contro l’Olanda grazie al gol di Watkins al 90′, entrato al posto di Kane a pochi minuti dalla fine. Proprio quando le due squadre sembravano destinate a giocare i supplementari, gli uomini di Southgate volano all’ultimo step del torneo.

La gara viene sbloccata nei minuti iniziali dal siluro dalla distanza di Xavi Simons, il quale non lascia scampo a Pickford. l’Inghilterra, però, reagisce e subito dopo guadagna un rigore con Harry Kane, travolto dall’intervento in ritardo di Dumfries: il giocatore del Bayern Monaco calcia dal dischetto e batte Verbruggen, che aveva intuito il lato. Successivamente Foden sfiora il vantaggio: percussione di Mainoo, palla all’attaccante del City che fa passare la palla tra le gambe di Verbruggen ma trova il salvataggio sulla linea da parte di Dumfries. Successivamente, dagli sviluppi di un corner, l’interista colpisce la traversa, mentre Foden replica con una conclusione forte e precisa che si stampa sul palo. Nella ripresa le due squadre si espongono meno per non concedere nulla di pericoloso. Ci prova Van Dijk sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Pickford è ben attento, mentre all’Inghilterra viene annullato un gol a Saka per fuorigioco. Al 78′ il Southgate sostituisce a sorpresa sia Foden sia Kane ed entrano Palmer e colui che deciderà il match, ovvero Watkins, che al 90′ trafigge il portiere olandese con un perfetto diagonale.

Olanda beffata, Inghilterra in finale per la seconda volta consecutiva. Domenica 14 luglio la finalissima contro la Spagna alle ore 21.