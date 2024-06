Euro 2024, ritmi vivaci ma gara ancora bloccata: 0 a 0 all’intervallo tra Olanda e Francia

Si è appena concluso con il risultato di 0 a 0 il primo tempo di Olanda-Francia, seconda partita della fase a gironi del Gruppo D dopo la vittoria dell’Austria per 3 a 1 sulla Polonia nel pomeriggio di oggi. Nonostante il punteggio a reti inviolate, i ritmi sono tutt’altro che noiosi. Al 1′, infatti, Maignan è subito costretto a intervenire prodigiosamente sul diagonale di Frimpong, reso ancora più insidioso dalla deviazione di Theo Hernandez. La Francia reagisce con Griezmann, ma Verbruggen si oppone respingendo in angolo la conclusione violenta del giocatore dell’Atletico Madrid. Al 16′, invece, Gakpo calcia da fuori ma ancora una volta il portiere del Milan salva i suoi compagni. Per il resto gara equilibrata e vivace, ma le due formazioni vanno comunque a riposo senza sbloccare il match.

