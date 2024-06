Euro 2024, Polonia ad un passo dall’eliminazione: una grandissima Austria vince 3 a 1

Si conclude con il risultato di 1-3 la partita della seconda giornata della fase a gironi tra Polonia e Austria. La Nazionale di Rangnick riscatta la sconfitta contro la Francia e tiene accese le speranze di qualificazione. D’altro canto la formazione polacca è ad un passo dall’eliminazione.

La partita viene sbloccata all’ottavo minuto di gioco con Trauner, che batte Szczesny con un colpo di testa preciso su un cross perfetto di Mwene. La replica della Polonia, dopo una fase di duelli in mezzo al campo, arriva grazie alla rete di Piatek, bravo a farsi trovare pronto sul tiro di Buksa murato dalla difesa austriaca. Nella ripresa regna ancora l’equilibrio. All’67’ però l’Austria ritorna in vantaggio: galoppata sulla fascia di Prass, passaggio arretrato per Arnautovic che, attraverso un velo, permette a Baumgartner di ricevere palla e di spedirla all’angolino, firmando così l’1-2. Il numero 20 austriaco, subito dopo, salta due avversari e serve Sabitzer, il quale costringe Szczesny a compiere un intervento in tuffo. Al 77′ però il giocatore del Borussia Dortmund non perdona: anticipando Bednarek, si presenta davanti al portiere bianconero che lo travolge dentro l’area di rigore. L’arbitro assegna il tiro dal dischetto e Arnautovic firma l’1-3. Stasera alle 21 in campo Olanda e Francia.

CLASSIFICA GRUPPO D

FRANCIA 3*

AUSTRIA 3

OLANDA 3*

POLONIA 0

*una partita in meno