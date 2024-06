Operazione Gdf anti-pirateria. L’Uefa: «Ricavi da diritti tv vitali per il calcio»

La Guardia di Finanza in Italia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha visto 14 perquisizioni effettuate nei confronti di 13 indagati in seguito ad un operazione partita da una denuncia di Sky Italia. Alla notizia resa nota dalla Guardia di Finanza, arrivano le parole di sostegno da parte dell’Uefa:

«La UEFA accoglie e sostiene questa operazione di successo. Vorremmo ringraziare tutti i coinvolti per i loro continui sforzi nella lotta contro la pirateria, portando avanti azioni decisive contro la criminalità organizzata. I ricavi finanziari generati dai diritti media sono vitali per il benessere del calcio a tutti i livelli. In particolare, sono essenziali per lo sviluppo del calcio e per gli investimenti a livello di base in tutta Europa. Pertanto, la lotta contro la pirateria online delle nostre competizioni è di massima importanza e il contributo dei nostri partner media è cruciale per combattere quello che è un problema condiviso».