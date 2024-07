Euro 2024: la Spagna è la prima finalista! Francia sottotono e sconfitta per 2-1

Termina il match all’Allianz Arena. La Francia esce sconfitta per 2-1 a favore di una Spagna che accede alla finale.

Nonostante l’1-0 dei francesi, grazie alla rete di Kolo Muani all’8′, gli uomini di Mbappè creano troppo poco per mettere in difficoltà gli spagnoli. Un Lamine Yamal scatenato rimette tutto in equilibrio con un super gol dal limite dell’area. A regalare la vittoria ai suoi è, però, Olmo che al 25′ segna il definitivo 2-1.