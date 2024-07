Euro 2024: Yamal prende sulle spalle la Spagna, Francia sotto 2-1 all’intervallo

Termina il primo tempo della semifinale di Euro 2024 tra Spagna e Francia, primi 45′ spettacolari all’Allianz Arena. A passare in vantaggio sono gli uomini di Didier Deschamps: la sblocca di testa Kolo Muani all’8′.

La Spagna però torna in partita: Yamal al 21′ mette tutto in parità grazie ad una magia dal limite, imparabile per Maignan. A ribaltarla del tutto è invece la rete di Olmo al 25′. Spagna avani 2-1 sulla Francia all’intervallo.