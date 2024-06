Euro 2024, i risultati parziali: l’Italia non la sblocca, con la Croazia resiste lo 0 a 0. Spagna avanti 1 a 0 sull’Albania

Si sono appena conclusi i primi tempi di Croazia-Italia e Albania-Spagna, gare del Gruppo B valevoli per l’ultima giornata della fase a gironi degli Europei. Gli azzurri al momento non vanno oltre lo 0 a 0, ma l’1 a 0 delle furie rosse sui rossoneri, per via del gol di Ferran Torres, permetterebbe agli uomini di Spalletti di qualificarsi agli ottavi di finale da secondi classificati. Nonostante un primo tentativo di Sucic, respinto da un ottimo intervento di Donnarumma, l’Italia prova a prendere coraggio. La migliore occasione è quella creata da Bastoni sul cross di Barella, che trova un intervento prodigioso di Livakovic.

