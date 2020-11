Un brutto incidente. Vi è rimasto coinvolto l’ex attaccante del Barcellona e dell’Inter, Samuel Eto’0. Era a bordo della sua auto quando – per circostanze ancora da accertare – il veicolo ha sbandato ed è finito fuori strada dopo essere stata speronata da un bus. Impressionanti le immagini che arrivano dal luogo dell’impatto, avvenuto nella zona di Nkongsamba in Camerun.

Eto’O ricoverato in ospedale dopo l’incidente

Le condizioni dell’ex calciatore non sono gravi ma per le conseguenze del trauma subito è stato costretto al ricovero in ospedale: sono queste le prime notizie fornite dalle persone più vicine all’ex stella del calcio africano. Il quadro clinico è stabile ma non è stato chiarito ancora né in quale ospedale si trova né quale sia l’entità delle lesioni che ha riportato. Al momento si sa solo che non è in pericolo di vita.





Scarne, per adesso, anche le notizie relative alla ricostruzione dell’incidente. È certo solo che il veicolo dell’ex Leone del Camerun procedeva lungo la strada nella zona di Nkongsamba e in quel momento non vi erano particolari condizioni di traffico. Non è chiaro se il sinistro s’è verificato per una manovra azzardata o per la velocità ma le foto della macchina di Eto’O con la parte anteriore distrutta nel frontale hanno alimentato preoccupazione per l’ex calciatore. La collisione è avvenuta con il pullman che viaggiava nella direzione opposta.

Alcuni media camerunesi hanno aggiunto altri dettagli sull’accaduto: anzitutto, la violenza dell’incidente; poi l’intervento immediato di un’ambulanza e del personale medico che avrebbe prestato il primo soccorso all’ex attaccante sul posto, medicando lì le lesioni riportate prima del ricovero in ospedale. I rapporti ufficiali delle autorità sull’accaduto e sulle condizioni di salute di Eto’o si fermano qui, si attendono ulteriori news dal bollettino del nosocomio e dagli agenti.