ESONERO THIAGO MOTTA: “Qua non si vince il campionato” | Cosa sta accadendo alla Continassa

Thiago Motta, non è assolutamente da escludere l’ipotesi di un suo possibile esonero: cosa accade alla Continassa

Un inizio di stagione che lasciava presagire a qualcosa di importante. Vittorie e prestazioni convincenti, sia in campionato che in Champions League. Poi, ad un tratto, qualcosa è cambiato nella Juventus di Thiago Motta.

Tanto è vero che l’italo-brasiliano è finito al centro di numerose critiche per via delle prestazioni offerte dalla sua squadra. Specialmente nell’ultimo periodo e, soprattutto, in merito alla sconfitta nella semifinale della Supercoppa Italiana.

Una sconfitta che brucia ancora per i tifosi della “Vecchia Signora” che si aspettavano almeno di portare a casa l’ambito trofeo. Ciò non è avvenuto, ma quel che è rimasto è stata l’ennesima prestazione negativa fornita dalla squadra bianconera.

Tanto è vero che, negli ultimi giorni, non cessano affatto a placarsi le voci in merito ad un possibile esonero dell’ex Bologna. Difficile, secondo quanto annunciato un ex calciatore, che possa avvenire a stagione in corso.

Thiago Motta, l’esonero non è una opzione da escludere: cosa sta succedendo

A fare il punto della situazione su quanto sta accadendo in casa Juventus ci ha pensato una vecchia conoscenza del club. Si tratta di Michelangelo Rampulla, ex portiere dei bianconeri, che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di “TuttoMercatoWeb” dove ha affrontato vari argomenti.

Non solo quelli relativi al Derby di sabato pomeriggio, in trasferta, contro il Torino ma anche per la situazione che sta vivendo attualmente il tecnico. Una situazione per nulla facile e che si sta complicando sempre di più. La classifica, infatti, parla chiaro: oltre 10 punti di differenza dalla capolista Napoli. Una stagione che potrebbe risultare anche l’ultima per Motta.

Thiago Motta, esonero da non sottovalutare: “Qua non si vince il campionato”

Se in queste ultime ore si sta parlando di un possibile allontanamento di Thiago Motta, Rampulla non è affatto di questa opinione. L’ex preparatore dei portieri della Salernitana ha difeso l’operato del nativo di Sao Bernardo Do Campo. Alla domanda se dovesse puntare, o meno, sull’allenatore fino alla fine ha risposto: “Senza ombra di dubbio. Non è che se cambi allora vinci il campionato“.

Poi ha continuato dicendo: “E’ un andamento che non va. Serve avere qualche picco almeno. Se ottieni solo pareggi non vai da nessuna parte. Non è normale non avere dei picchi alti. Si è sempre in una situazione media non da Juventus. Un po’ di tempo glielo darei al tecnico“.