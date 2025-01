ESONERO IN SERIE A: scelto Igor Tudor | Lunedì il primo allenamento

Possibile altro esonero in Serie A, Igor Tudor attende solamente una chiamata da parte del club: gli ultimi aggiornamenti

La 21ma giornata del campionato di Serie A è giunta alla conclusione. Come ogni fine settimana non mancano i risultati a sorpresa da parte di alcune squadre che hanno impressionato gli addetti ai lavori.

Anche se, a dire il vero, già da qualche giornata una squadra in particolare sta deludendo le aspettative. Tanto è vero che si sta parlando, anche in maniera abbastanza insistente, di un probabile esonero in Serie A.

In questo caso sarebbe il settimo allenatore a saltare. In ogni caso è pronto a subentrare Igor Tudor che, dopo aver lasciato la Lazio a fine stagione per non essere riuscito a trovare un accordo con il presidente Lotito, è pronto a rimettersi in gioco.

Ovviamente in un’altra piazza calda come quella dei biancocelesti. Il suo collega, infatti, sembra essere in rotta con il direttore sportivo del club. Le prossime partite saranno cruciali per il suo futuro e destino.

Serie A, esonero in arrivo: Tudor si “scalda”

Non è affatto un buon momento quello che sta attraversando la Fiorentina. In questo 2025 i ‘Viola’ devono ancora conquistare una vittoria. Un successo che, a dire il vero, manca addirittura dal 12 dicembre, in Conference League, contro il Lask. Mentre in campionato quattro giorni prima: l’8 dicembre 1-0 ai danni del Cagliari. Dopo un avvio di stagione convincente i ragazzi di Raffaele Palladino stanno attraversando una fase molto complicata.

La conferma è arrivata in seguito al pareggio, tra le mura amiche, contro il Torino. Una situazione che si complica anche dal punto di vista della classifica visto che i gigliati si trovano si al sesto posto in classifica (in piena qualificazione per l’Europa), ma il tutto potrebbe cambiare nel caso di altri risultati negativi. Ed è per questo motivo che la Fiorentina sta seriamente valutando la sua posizione. La stessa che risulta essere sempre di più a rischio. Al suo posto, appunto, il nome più caldo porta proprio a quello di Igor Tudor.

Serie A, altro esonero in arrivo: il club valuta la posizione del tecnico

Palladino ha altre due chance. Per rimanere ancora sulla panchina del club dovrà vincere almeno le due prossime partite di campionato. Ovvero quelle contro la Lazio (in trasferta) e Genoa (in casa). Altrimenti l’esonero diventerebbe a dir poco scontato.

Se buona parte della dirigenza, però, ha fatto sapere di non avere problemi con il tecnico, lo stesso non si può dire con Daniele Pradé. Secondo quanto riportato da alcuni media e quotidiani che il rapporto tra il ds ed il tecnico sarebbe arrivato ad un punto di non ritorno.