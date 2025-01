ERRORE GRAVISSIMO DELL’ARBITRO: “Fermato per 10 giornate” | La sua carriera è in frantumi

Un grave errore commesso dall’arbitro rischia di compromettere la sua carriera nel calcio: “Fermato 10 giornate”

La 21ma giornata del campionato di Serie A è giunta al termine e come ogni weekend che si rispetti non mancano affatto le polemiche nei confronti degli arbitri e del VAR. Soprattutto per quanto riguarda alcuni errori che sono stati commessi nel weekend.

Oramai, il tutto, sembra essere diventato un appuntamento fisso. Errori che, comunque, si verificano anche in altri campionati esteri. Anche se l’episodio, quello che stiamo per raccontarvi, è accaduto proprio nel nostro Paese.

Lo stesso che ha scatenato non poche polemiche da parte dei tifosi. Ad alzare la voce ci ha pensato direttamente il numero uno del club. Il presidente, infatti, non ha digerito la direzione di gara della terna arbitrale nei confronti della sua squadra.

Una uscita pubblica che, oltre a non essere passata inosservata, ha fatto molto rumore. Non solo la sconfitta del team rimediata in campionato, ma una decisione in particolare dell’arbitro lo ha fatto mandare completamente su tutte le furie.

Grave errore dell’arbitro, il presidente non ci sta: che attacco!

Un Daniele Sebastiani completamente fuori di sé quello che è apparso dinanzi alle telecamere dopo il match di campionato (gara valida per la 23ma giornata di Serie C girone B) perso dalla sua squadra, in trasferta, contro il Pianese per 3-2. Cosa è successo? Il patron del team abruzzese è andato su tutte le furie in merito ad una decisione arbitrale nell’assegnare una rete alla squadra vincitrice. Per Sebastiani non ci sono mai stati dubbi: si tratterebbe di una rete realizzata in netto fuorigioco.

Il numero uno dei biancocelesti ne ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva “Rete8” dove non le ha mandate assolutamente a dire: “Un grave errore commesso da parte dell’assistente, ma soprattutto dall’atteggiamento mostrato dall’arbitro che non è stato dei migliori. Fosse per me questa gente la fermerei, proprio come fanno con allenatori e calciatori“. Un bel match e ricco di gol per gli amanti del calcio, decisamente meno per Sebastiani che è stato molto duro e critico nei confronti della terna arbitrale.

“10 giornate fermo”, il presidente non le manda a dire: dito puntato contro l’arbitro

Sebastiani, inoltre, ha voluto rincarare la dose affermando: “Questa gente qui la fermerei per una decina di giornate. Un assistente, a due passi, che non vede un fuorigioco evidente lo devi mandare a casa e non farlo scendere in campo. O sei in malafede oppure questo tipo di lavoro non lo puoi fare“.

Una partita che ha reso nervoso non solamente il presidente, ma anche i calciatori in campo e quelli che c’erano in panchina. Parole che, inevitabilmente, non potranno passare inosservate e che dimostrano la rabbia del Pescara per alcune decisioni giudicare erronee. Le polemiche, intanto, da parte di Sebastiani proseguono eccome.