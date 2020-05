I doppi confronti di sabato (2^ e 3^ giornata) hanno cominciato a dar forma a una classifica che attualmente vede la Torres in testa a punteggio pieno, seguita dal tandem Ostia Mare – Taranto a due lunghezze e dal Bitonto a tre (in compagnia di Savoia, Grosseto e Recanatese) che, contro le due siciliane, “porta a casa” la bellezza di 6 punti.

La Virtus Bolzano rifila un 3-0 alla Recanatese ma perde con il Taranto per 1-0. I pugliesi, in virtù, del successo ottenuto anche contro la Lucchese (3-2) si piazzano infatti al secondo posto insieme ai lidensi che fanno il pieno con Trastevere (3-1) e Mestre (1-0). Successo contro i rosanero (1-0) arrivato a tavolino e vittoria sul “campo”, in rimonta, per 3-2 sull’Acr Messina. Il Palermo, tornato in pista nel match contro la Turris, consegue il suo secondo pareggio (1-1) consecutivo rimandando la scalata in classifica, così come il Messina che lascia i tre punti anche al Grosseto (2-0 per i maremmani).

Tra le sfide di domenica, valevoli, per la quarta e quinta giornata del Round 1, occhi puntati sul derby di Sicilia tra Acr Messina e Palermo (gara disponibile lunedì sul canale youtube della Lnd) e su quello campano tra Turris e Sorrento. L’altra gara che sarà lunedì visibile su youtube, con la telecronaca di Giuseppe Di Giovanni, è invece l’incrocio tra la Pro Sesto ed il Mestre.

Quarta giornata. Bitonto-Pro Sesto, Chieri-Ostia Mare, Grosseto-Savoia, Messina-Palermo (telecronaca), Recanatese-Mantova, Sanremese-Lucchese, Taranto-Mestre, Torres-Trastevere, Turris-Sorrento, Villafranca-Virtus Bolzano.

Quinta giornata. Bitonto-Torres, Chieri-Sanremese, Sorrento-Trastevere, Grosseto-Taranto, Lucchese-Virtus Bolzano, Messina-Recanatese, Palermo-Ostia Mare, Pro Sesto-Mestre (telecronaca), Savoia-Mantova, Turris-Villafranca.

La classifica. Torres 9 punti, Ostia Mare e Taranto 7, Savoia, Grosseto, Recanatese e Bitonto 6, Turris 5, Villafranca, Virtus Bolzano, Mantova, Pro Sesto e Chieri 4, Sorrento, Trastevere e Mestre 3, Palermo 2, Sanremese 1, Acr Messina e Lucchese 0.