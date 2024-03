Escort Advisor nuovo sponsor dell’Athletic Club Palermo

Palermo, 13 marzo 2024 – Escort Advisor, primo sito di recensioni di escort in Europa, è il nuovo sponsor dell’Athletic Club Palermo. Attivo in Italia, ma anche in Spagna, Germania e Regno Unito, Escort Advisor dal 2021 promuove il progetto “Sponsorizza Passioni”, rivolto alle associazioni sportive, ma anche ai singoli sportivi, uomini e donne, che non sempre trovano il supporto o la visibilità necessari per esprimere la loro passione sportiva.

L’Athletic Club Palermo diventa così la prima società calcistica all’interno del progetto “Sponsorizza Passioni”, ampliando il proprio raggio d’azione da locale a internazionale. Il club nerorosa ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Escort Advisor fino al termine della stagione 2024/2025. Il logo dell’azienda debutterà sulle maglie da gioco dell’Athletic Club Palermo nel match contro il Castellammare, in programma sabato 16 marzo, ore 15, allo stadio Salvatore Favazza di Terrasini.

Siamo contenti di iniziare questa nuova avventura con Escort Advisor – racconta Gaetano Conte, presidente dell’Athletic Club Palermo – Ci siamo trovati subito d’accordo nel portare sulle nostre divise il nome dell’azienda, superando anche il possibile scetticismo. Quest’ accordo segna una crescita importante per il nostro brand, aprendo nuove frontiere.

Con questa iniziativa – spiega Mike Morra, fondatore di Escort Advisor – la nostra vicinanza alle passioni degli italiani è ancora più tangibile, il sostegno concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti che inseguono un sogno sportivo con tanto ardore e determinazione, che dedicano tempo e risorse per raggiungere sempre nuovi traguardi. Continuiamo a credere nel sostegno delle passioni, perché proprio queste sono capaci di alimentare un pensiero sempre positivo, utile per superare anche i momenti più difficili.

Athletic Club Palermo, la storia



La ASD Athletic Club Palermo è stata fondata nell’anno 2012 sotto il nome di ASD Resuttana San Lorenzo, come squadra dell’omonimo quartiere della città di Palermo. Nel corso degli anni la piccola squadra di quartiere, partendo dal campionato di Terza Categoria, la più bassa serie del calcio italiano, si struttura in modo sempre più solido a livello societario, sino ad ottenere i primi risultati sportivi che la portano a vincere due campionati tra il 2020 ed il 2022 ed a raggiungere il campionato di Eccellenza, massima categoria regionale del calcio italiano.

Dopo essersi imposta come seconda squadra della città di Palermo, a partire dalla stagione 2023/2024, la società cambia denominazione in Athletic Club Palermo ispirandosi alla prima denominazione del Palermo Calcio, per rafforzare il legame identitario con le origini e la città. Lo spirito della squadra prende in parte spunto dalla filosofia dell’Athletic Club Bilbao, mirando ad essere una fucina di talenti con il giusto mix tra esperienza e gioventù.

Sponsorizza Passioni è un progetto di Escort Advisor nato nel 2021 rivolto alle associazioni sportive. Ad oggi si contano già una decina di team per un totale di oltre 70 sportivi sponsorizzati nel Motociclismo, Vela, Padel, Triathlon, Enduro, Savate/Boxe francese, Paintball, Ultrarunning e altri ancora in via di definizione, che vestono i colori di Escort Advisor. L’iniziativa è aperta a maggiorenni, professionisti e non, che militano nelle società e nelle associazioni sportive italiane: un panorama fatto di passioni ed emozioni che non sempre trovano il supporto o la visibilità necessari per la loro realizzazione.

La passione quindi al primo posto per questo progetto che abbraccia molte discipline e sostiene tutti gli sportivi che sono capaci di sognare e trovano in Escort Advisor un sostegno per realizzarli. Sul sito sponsorizza-passioni.com tutte le novità per la prossima stagione con tutti i Team che hanno trovato il partner ideale per continuare a sognare.