Serie D, stangata per il Siracusa: tre punti di penalizzazione e squalifica per il De Simone

La trasferta di Licata costa caro al Siracusa, condannato dal Giudice Sportivo a giocare le prossime due partite in campo neutro e a porte chiuse per la squalifica dello stadio De Simone. Inoltre la squadra siciliana ha ricevuto un’ammenda di 4 mila euro più tre punti di penalizzazione.

La pesante sanzione nasce a seguito di quanto accaduto intorno al 40′ minuto, quando la partita è stata sospesa per alcuni minuti a seguito di un lancio di oggetti da parte della tifoseria azzurra. Il Licata, nella giornata di ieri, aveva preannunciato di voler presentare ricorso, sostenendo che un proprio giocatore sarebbe stato colpito alla testa da una bottiglietta che gli ha causato forti giramenti di testa tali da costringerlo alla sostituzione e al successivo ricovero in ospedale per accertamenti.

Il Siracusa ha intanto comunicato sui propri canali ufficiali di presentare il ricorso.