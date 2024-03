Nessuna rissa in campo in Ficantieri-Carini: dopo sette anni assolti allenatori e dirigenti

L’11 dicembre 2016, nel campo di gioco dell’Acquasanta, si disputò la gara del campionato Allievi tra Ficanteri e Città di Carini, valevole per il primo posto. L’incontro fece notizia per via di una rissa coinvolse alcuni genitori oltre che gli allenatori e i due dirigenti delle due squadre. Come riportato su Palermotoday.it il giudice del tribunale monocratico, Michelangelo Calderone, ha infatti assolto quattro imputati che erano finiti a processo proprio con quest’accusa, esattamente dopo sette anni.

La difesa ha ribadito che si trattò di semplici scaramucce determinate da un fallo di reazione, non adeguatamente sanzionato dal direttore di gara con un cartellino rosso. Per calmare gli animi fu necessario l’intervento della polizia. Da lì scattò poi per gli imputati l’accusa di rissa.