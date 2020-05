Mirri-Di Piazza-Tacopina. E’ di oggi la clamorosa notizia di un contatto tra il numero uno del Venezia e l’ex vicepresidente del Palermo (CLICCA QUI), con i due che tra gennaio e febbraio si sono incontrati a New York per parlare dell’interesse di alcuni amici di Tacopina per entrare come soci all’interno del club di viale del Fante. Notizia confermata in esclusiva ai nostri dallo stesso Di Piazza, che ha però sottolineato che a spingere per l’incontro tra lui e Tacopina sia stato il presidente del Palermo Dario Mirri (CLICCA QUI). Una volta raccolte le dichiarazioni dell’italo-americano proprietario del 40% delle quote del club di viale del Fante, abbiamo contattato anche l’amministratore delegato del Palermo, Rinaldo Sagramola per provare a fare ulteriore chiarezza sulla vicenda: «Molto malvolentieri intervengo, su vostra insistente richiesta, in vicende che riguardano i soci e solo con la speranza che abbiano fine queste inutili ma dannosissime, per il Palermo, esternazioni. In questo caso devo però dire che in via del tutto accidentale sono stato testimone di un incontro, a Roma, tra il presidente Dario Mirri e l’avvocato Cambareri dello studio “Tonucci & Partners” – ha affermato Sagramola ad Ilovepalermocalcio – . Era il 22 gennaio ed in quella occasione l’avvocato informò Dario dell’interesse di Joe Tacopina per il Palermo. Usciti dallo studio dell’avvocato, Mirri riferì, immediatamente, insieme alla sua ferma contrarietà, a Di Piazza. Lo stesso Di Piazza si disse già informato della cosa perché aveva già avuto contatti con lo stesso Tacopina».