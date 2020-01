Palermo-Roccella è una delle gare della 20^ giornata del campionato di Serie D Girone I. Proprio in vista di questa gara la nostra redazione ha intervistato Tommaso Scuffia, portiere e capitano dei calabresi:

I tifosi del Palermo sono un po’ in polemica con la società e con l’allenatore. Questo clima potrà aiutarvi per raggiungere il risultato domenica?

«Sicuramente, come abbiamo visto e come dice la classifica, il Palermo nelle ultime 9 giornate ha raccolto solamente 15 punti, mentre il Savoia 25. Questo andamento ha annullato lo scarto di prima. L’aria che si respira in casa rosanero potrebbe darci una mano, ma non è detto che i calciatori del Palermo non andranno in campo con il sangue agli occhi, proprio per non farsi raggiungere dal Savoia che, sulla carta, è chiamata ad una partita abbastanza semplice».

In casa Palermo, dopo gli errori di Ricciardo e Sforzini, si è discusso sui calci di rigore. Lei, in vista di domenica, sta studiano come calciano dagli undici metri i calciatori rosa?

«La domenica guardo tutti gli highlights delle squadre del mio girone e ho rivisto anche quelli di Palermo-Troina. Non capita spesso di vedere un portiere parare due rigori nella stessa partita, per giunta a due calciatori differenti. Mi capita di riguardare i calci di rigori, ma non li studio più di tanto. Il tiro dagli undici metri è sempre un terno al lotto, non è prestabilito che il rigorista tiri lì».