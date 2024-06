Escl. Presidente Empoli: «Brunori? Per noi è troppo costoso»

«Brunori? Per noi è troppo costoso. Non possiamo avvicinarci a calciatori che hanno questo genere di valutazioni». Questo il pensiero ai microfoni dì ilovepalermocalcio.com del Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi in merito a un possibile futuro in Toscana di Matteo Brunori.

State definendo Esposito e D’Aversa?

«Esposito è un profilo che stiamo valutando, ma non c’è ancora nulla di definito. Per quanto riguarda D’Aversa dobbiamo prima definire il discorso legato a Nicola. Poi penso e spero potremo chiudere per il nostro nuovo allenatore».

