Non solo il calcio professionistico, anche quello dilettantistico ha voglia di ripartire ma la priorità è la salute di tutti i calciatori. È questo quello che Sandro Morgana, vice presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha espresso ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

State studiando un piano per la ripartenza per la Serie D? La Serie A pensa ad isolare i calciatori ed effettuare giornalmente dei tamponi, in Serie D è molto difficile attuare questa soluzione.

«Noi abbiamo due aspetti che ci interessano maggiormente e sono: la ripartenza e la sostenibilità. Se siamo in condizione di ripartire dobbiamo dare sostegno alle società. La ripartenza è negli auspici di tutti noi, vogliamo ripartire ma ci rendiamo conto che in alcune zone del Paese è più difficile, quindi dobbiamo tenere conto di tutti questi aspetti. Forse dobbiamo programmare una ripartenza che tenga conto di tutto questo. Io credo che la ripartenza avverrà quando non ci saranno più condizioni di pericolo per i nostri calciatori perché la salute va messa al primo posto. Vogliamo ripartire anche se sarà giugno inoltrato. Vogliamo finire la stagione, la vogliamo finire sul campo, ma vogliamo finirla garantendo sicurezza al nostro sistema e ai nostri calciatori».