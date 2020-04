Le stagioni calcistiche potrebbero andare oltre il 30 giugno, con diversi problemi. Alcuni dei quali relativi ai prestiti di alcuni calciatori che, come comunicato dalla UEFA, il 30 giugno dovranno tornare alle società proprietarie del cartellino. Il vice presidente della LND Sandro Morgna, intervistato dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com ha parlato di questo:

La UEFA ha già detto che anche se si dovesse tornare in campo i prestiti termineranno il 30 giugno. Questo problema come potrebbe essere ovviato in Serie D dove c’è l’obbligo degli Under e molti sono in prestito?

«I problemi tecnici non sono solo questi. La stagione sportiva inizia l’1 luglio e termina il 30 giugno, ma se si dovesse sforare questa data verranno messi in atto dei correttivi necessari a garantire l’andamento della stagione. I nostri tecnici sono bravissimi e lo risolveranno immediatamente. Se si deve andare avanti si trovano le soluzioni».