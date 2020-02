Licata-Palermo è una gara attesissima dai tifosi agrigentini che riempiranno il “Dino Liotta”. In vista della gara, in programma domenica 23 alle ore 15, la nostra redazione in intervistato l’estremo difensore dei gialloblu Giuseppe Ingrassia. Queste le sue dichiarazioni:

Intanto come sta? Domenica non era presente alla trasferta di Torre Annunziata per dei problemi fisici.

«Sto cercando di recuperare. Lavoro per essere in campo domenica, spero di farcela».

Domenica a Licata arriverà il Palermo. Nel match di andata siete riusciti ad andare in vantaggio, poi è venuta fuori la forza dei rosanero che ha conquistato la vittoria. Il Licata cercherà di mettere in campo la stessa prestazione?

«In tutte le partite cerchiamo di imporre il nostro gioco. Questo lo facciamo specialmente in casa, nostro punto di forza, anche grazie all’aiuto dei tifosi licatesi. Cercheremo, fin da subito, di poter conquistare i punti e portarli a casa. Noi siamo sempre scesi in campo per fare risultato».

In casa avete subito una sola sconfitta, cioè contro il Savoia nel girone d’andata. Questo vostro cammino interno deve far paura al Palermo?

«In casa e in trasferta abbiamo un rendimento diverso, questo è quello che dicono gli ultimi risultati. Tra le mura amiche non temiamo nessuno, domenica cercheremo di giocare più spensierati possibile cercando di fare punti. Venire a Licata e fare risultato non è facile per nessuno, sia che si tratti della prima o dell’ultima in classifica. Mister Campanella ci chiede di giocare così in casa e ci comporteremo ancora in questa maniera».

Gli spalti del “Dino Liotta” saranno gremiti. Si aspetta una grande festa?

«Sarà una domenica di calcio, ma anche un giorno di festa. A prescindere dal risultato vincerà lo sport. Da qualche giorno i licatesi non stanno nella pelle, non vedono l’ora si giochi questa partita per riempire lo stadio. Il Licata da quasi trent’anni non ospita il Palermo, i tifosi sono contenti e si respira clima di festa. Speriamo di regalare una bella partita, poi che vinca il migliore».