«Palermo ha bisogno d’aiuto? Io tengo a precisare che prima di essere un commercialista, sono tifoso del Palermo e ho a cuore le sorti della mia squadra. Ho sempre criticato Zamparini e forse sono stato tra i primi a rendermi conto dell’operazione Alyssa. Da tifoso dico questo, è preoccupante che a pochi giorni dal ritiro non ha allenatore, non ha progetto, ha solo pochi elementi reduci dal campionato di Serie D, tutto ciò da tifoso mi lascia perplesso e preoccupato. Perciò mi piacerebbe, in accordo con la proprietà che rispetto, poter essere utile alla causa del Palermo. Potrei aiutare o in sede di mercato o con il coinvolgimento di un investitore come Ferrero. Lui mi ha già dato la sua disponibilità, ovviamente la mia preoccupazione è da tifoso, non da professionista».

Queste le parole del consulente di Massimo Ferrero, Castrenze Guzzetta, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito a un possibile interessamento dell’imprenditore alla società rosanero.