«Ferrero ha grandi progetti per il Palermo e mira alla serie A in due/tre anni e sarebbe disponibile fin da adesso a dare ai rosanero un paio di giocatori di livello dalla Sampdoria per poter fare il salto di qualità. Quali giocatori? Beh, Felice D’Amico sarebbe una certezza, il sogno invece si chiama Nino La Gumina».

Queste le parole del consulente di Massimo Ferrero, Castrenze Guzzetta, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito a un possibile interessamento dell’imprenditore alla società rosanero.