La giornata di ieri per Palermo e Turris è stata un po’ caotica. Alle 15 le due squadre si sarebbero dovute affrontare sul terreno del “Barbera”, poi, vista la positività al Covid di alcuni tesserati rosanero e per permettere ulteriori tamponi la gara è stata rinvita alle 18.30. Qualche minuto prima del fischio iniziale c’è stato il rinvio a data da destinarsi. La nostra redazione ha contattato telefonicamente Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che ha spiegato la situazione:

Nella giornata di ieri la Lega Pro ha deciso di rinviare il match tra Palermo e Turris. Per le tempistiche qualcuno ha storto il naso.





«Dobbiamo affrontare la situazione legata al Covid sapendo che ci troveremo di fronte situazioni imprevedibili. In queste prime giornate di campionato ho dovuto rinviare o spostare ben diciannove gare. Quando c’è, come accaduto ieri, la questione relativa alla salute tutti i disagi passano in secondo piano».