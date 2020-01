Il Marina di Ragusa ieri è riuscito a fermare il Savoia, a Torre Annunziata, sullo 0-0. Un pareggio senza reti che non è andato giù alla dirigenza campana, che nel post partita si è lasciata andare a diversi commenti sull’arbitraggio della gara, sottolineando gli errori della terna arbitrale. Davanti agli uomini di Parlato, però, ieri c’era una squadra che ha saputo resistere agli attacchi dei bianconeri nonostante le differenze tecniche, rischiando anche di passare in vantaggio. Intercettato dai nostri microfoni, il direttore generale della compagine siciliana, Nunzio Calogero, ha parlato così di quanto avvenuto nel post partita di Savoia-Marina di Ragusa: «Siamo andati a Torre Annunziata con l’umiltà e il coraggio di sempre, consapevoli della loro forza, perché sono i più forti insieme al Palermo. Siamo andati lì senza paura, ci siamo difesi bene. Durante il primo tempo non ho visto azioni loro degne di nota, ma una supremazia territoriale che è normale. Noi non abbiamo la loro stessa forza economica e tecnica. Quello che mi fa rabbia sono le dichiarazioni del presidente e del direttore generale che parlano di errori arbitrali e di una sola squadra in campo perché è irrispettoso nei confronti dei miei ragazzi che si ‘spaccano la schiena’ per amore della squadra e per la fiducia che ripongono in questa realtà, non certo per soldi. Il Savoia sta spendendo almeno 5 volte in più rispetto a noi e questo non si è visto sul campo. Se qualcuno deve giustificare i propri errori e i propri limiti denigrando il lavoro, l’umiltà e il coraggio dell’avversario allora non mi sta bene».