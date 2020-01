La nostra redazione, ha contatto in esclusiva il presidente del Marsala, Domenico Cottone, in vista della sfida contro il Savoia. Ecco le sue parole: «Polemiche Savoia? Secondo me è una provocazione, io sono sincero, il Palermo ha avuto 8 rigori, ma anche il Marsala ne ha avuti 7, non posso parlare quindi. Speriamo che dopo queste lamentele domenica non diano un rigore agli oplontini proprio contro di noi, perchè non vorrei che questa cosa di piangere sia stata fatta apposta per ricevere qualcosa in cambio. L’avevo detto fin dall’inzio, magari un po’ di sudditanza c’è stata nei confronti del Palermo, ma una cosa di questo tipo c’è anche in serie A con le big. Ci può stare. Secondo me il dossier lo fanno per cercare di ottenere qualcosa loro, può essere che lunedì ci riesentiamo e dico che abbiamo subito due rigori contro di loro (ride ndr.). Poi so che in passato quando gli arbitri volevano agevolare una squadra non era dando rigori, altrimenti si noterebbe un certo tipo di favoritismo, calciopoli insegna. Secondo me il Savoia lo sta facendo apposta, essendo i rivali del Palermo lo fanno per destabilizzare l’ambiente. Non vorrei che lamentandosi favoriscano loro contro di noi, sarebbe una cosa gravissima e a quel punto devi pensare che esistono i torti arbitrali».