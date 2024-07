Escl. Bucci: «Gomis una certezza per la Serie B. Il dualismo con Desplanches…»

«Ho un ottimo ricordo di Alfred sia come ragazzo che come professionista. Nella sua carriera è stato sfortunato per via di alcuni infortuni che lo hanno fermato e credo abbia raccolto meno di quanto avrebbe meritato. È un portiere molto forte che nel campionato cadetto può essere una certezza». Questo il pensiero ai microfoni dì ilovepalermocalcio.com di Luca Bucci, allenatore di Alfred Gomis nella sua esperienza al Bologna.

C’è un tratto distintivo di Gomis?

«È un portiere molto intelligente in grado di leggere il gioco, caratteristica importante nel calcio moderno. Inoltre è molto reattivo e agile, nonostante la grande fisicità».

Come vede il dualismo con Desplanches?

«Ho vissuto un’esperienza simile quando da giovane al Parma mi venne affiancato Giovanni Galli. Ogni situazione ha la sua storia. Il Palermo però fa fatto una scelta giusta nel puntare su un giovane di grande prospettiva come Desplanches, affiancandogli un portiere molto affidabile come Alfred».

Può essere la stagione del riscatto per Di Francesco al Palermo?

«Io penso che lui possa avere le caratteristiche per risultare decisivo per una squadra che lotta per la Serie A. Il Palermo può contare su un allenatore preparato come Dionisi e sulla conoscenza calcistica di De Sanctis. Per l’importanza della piazza spero possano centrare il ritorno nella massima serie».

Da vice campione del Mondo come ha vissuto il fallimento dell’Italia agli Europei?

«Criticare e addossare le colpe è facile adesso. Questo deve essere un momento di riflessione per trovare delle soluzioni per migliorare il sistema calcio. Come sempre si pensa che gli assenti avrebbero risolto la situazione, ma Spalletti non è uno stupido e ha fatto delle scelte pensando di fare il bene della Nazionale».