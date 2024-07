Da Firenze: “Pierozzi al Palermo per 3 milioni di euro”

Altro colpo in entrata per il Palermo che si appresta ad accogliere Niccolò Pierozzi.

Come si legge su “Firenzeviola.it” il difensore, classe 2001, è molto vicino a passare al Palermo a titolo definitivo per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. Con le ultime notizie di mercato, Pierozzi potrebbe non presentarsi per l’inizio del ritiro con i viola, previsto per domani mattina al Viola Park, ma trasferirsi direttamente in Sicilia. Pierozzi firmerà con i rosanero un contratto di quattro anni, fino al 2028, mentre il precedente accordo che lo legava alla Fiorentina sarebbe scaduto nel 2025.