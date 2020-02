Il Biancavilla si sta preparando alla trasferta di Palermo. Il club catanese, allenato da Beppe Mascara, sa che si troverà di fronte una squadra difficile da superare e che è reduce da una vittoria importante in casa della Cittanovese. In vista di questa sfida Alessandro Aloia, attaccante del Biancavilla, è stato intervistato dalla nostra redazione. Queste le sue dichiarazioni:

Il Palermo domenica scorsa, contro la Cittanonvese, in dieci contro undici è riuscito a conquistare i tre punti. Questo successo può essere, secondo lei, un chiaro segnale al campionato?

«Il Palermo ha fatto una grande vittoria nel campo della Cittanovese. Quello è un campo difficile, lo scorso anno anche il Bari si è dovuto arrendere. In queste categorie, ogni domenica, può succedere di tutto soprattutto quando si gioca fuori casa».

Palermo e Savoia stanno lottando per la promozione in Serie C. Da parte del Savoia c’è qualche mugugno per dei favori favoritismi nei confronti del Palermo. Lei come la giudica questa cosa?

«Diciamo che il Palermo non viene aiutato, ma è la favorita di questo campionato, quindi sulla carte e anche sul campo dovrebbe vincere. Le due squadre se la giocheranno fino alla fine. Il Savoia è un’ottima squadra che non va sottovalutata. Lotta chiusa a loro due? Per il primo posto, secondo me, sì, ma per il secondo posto si dovrà fare attenzione all’FC Messina perché ha giocatori importanti».