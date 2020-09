La Juventus non può ancora considero come caso chiuso l’esame “farsa” di lingua italiana sostenuto il 17 settembre a Perugia dall’ex attaccante del Barcellona Luis Alberto Suarez. Come riporta “Repubblica.it”, l’indagine non. ancora finita.

Nei prossimi giorni, si saprà se si è trattato di una storia di un’esame truccato da professori tifosi e condizionati dal blasone del nome del candidato, oppure se può essere stata il frutto della corruzione.