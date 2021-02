Dopo l’episodio nella sfida di Coppa Italia tra Roma e Spezia, secondo quanto riporta “Calcioweb.eu”, si torna a parlare di errori regolamentari, sostituzioni sbagliate e vittorie a tavolino.

Il Siena, infatti, ha infranto il regolamento per 7 minuti per quanto riguarda i giovani da mandare in campo. Secondo le regole deve esserci sempre un determinato numero di calciatori under, il Siena però si è ritrovato senza alcun 2001 e questo è vietato dal regolamento. La Sinalunghese ha comunque vinto la partita, adesso si attende la decisione del giudice sportivo che potrebbe comunque infliggere la sconfitta a tavolino.