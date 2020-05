«Ho pensato di farmi aiutare da Lukaku e Young per passare la quarantena con loro, ma vivono con le loro famiglie e 14 giorni sono troppi per dormire sul divano di un’altra persona». Queste le parole del centrocampista dell’Inter, Cristian Eriksen, rilasciate ai microfoni di “The Sun” in merito al suo periodo di quarantena.