Torna a circolare l’ipotesi di un ritorno di Antonio Cassano nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX” Fantantonio torna in orbita Entella, dopo la cena avuta col patron Gozzi nei giorni scorsi.

Nonostante l’età, si continua a discutere di un suo ritorno in campo nelle vesti di calciatore, ma non è escluso che il club ligure possa proporgli un ruolo in dirigenza. Il barese, infatti, ha preso il patentino da direttore sportivo.