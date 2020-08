La conferma di Roberto Boscaglia ad Entella è sempre più difficile. Secondo quanto riporta “Tuttoentella.com”, adesso i liguri starebbero sondando diversi nomi.

Secondo quanto riporta l’edizione Levante de Il Secolo XIX, in pole ci sarebbe sempre Aurelio Andreazzoli, allenatore che è ancora di proprietà del Genoa. Un altro nome che farebbe gola in via Gastaldi sarebbe Attilio Tesser.