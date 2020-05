Sono 52 le candeline spente oggi da Roberto Boscaglia, l’allenatore della Virtus Entella, tra i grandi veterani delle panchine della Serie B. Per l’occasione ha parlato al Question Time, la diretta Instagram di “gianlucadimarzio.com”. Di seguito alcune sue parole: «Abbiamo fatto una grande partenza, grazie all’entusiasmo della scorsa stagione. Dopo un calo ci siamo ripresi,, eravamo tornati anche al quarto posto, adesso siamo a 3 punti dai playoff, ma bisogna stare attenti perché sarà un campionato imprevedibile. Vorrei vincere un campionato, arrivare in A con le mie gambe come ho fatto dalla C alla B, tutto quello che ho fatto in carriera l’ho ottenuto sul campo».