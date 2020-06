«Io tra i nuovi soci della Sigi? Sì, confermo anche che tra i soci per il momento c’è solo il mio amico Nico Le Mura che ricopre pure la carica di presidente del Licata. Abbiamo sempre camminato assieme e, quindi, sono pronto pure io a dare una mano alla Sigi.

Occorrerà un po’ di pazienza perché le risalite non sono mai facili, ma vedo bene questo progetto di rilancio e se c’è bisogno di me, io sono pronto a fare la mia parte. Il Catania è sempre il Catania, per un Massimino poi…». Queste le parole di Enrico Massimino, figlio di Turi e nipote di Angelo, intervenuto ai microfoni de “La Sicilia”.