Con ogni probabilità, Pasquale Marino guiderà l’Empoli anche nella prossima stagione. Stando a quanto riferito da “Empolichannel.it”, si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci di un rinnovo del tecnico. Marino ha firmato un contratto fino a giugno 2020, che poi diventerà fino ad agosto 2020, per via dello stop dovuto al Covid-19. Pochi mesi di contratto che potrebbero essere ampliati. Ancora non ci sono mosse ufficiali da parte della società, ma Corsi era stato piuttosto esplicito nelle ultime interviste: l’idea è quella di confermare Marino.