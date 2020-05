I nuovi casi positivi Coronavirus in Italia sono 232.664 (+416 rispetto a ieri), di cui 155.633 guariti (+2.789) e 33.340 decessi (+111). Questi sono i numeri del bollettino di oggi, sabato 30 maggio, dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese, reso noto dalla Protezione civile. Stando al bilancio aggiornato, degli attualmente contagiati 36.561 sono asintomatici o con pochi sintomi in isolamento domiciliare, 6.680 sono ospedalizzati (-414) e 450 (-25) sono ricoverati in terapia intensiva. Le regioni più colpite sono Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Sei le regioni che non registrano nuovi casi. I tamponi effettuati finora sono in totale 3.824.621 di cui 69.342 nelle ultime 24 ore. In totale i casi in Italia sono 232.664.

Di seguito i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia: 88.758

Piemonte: 30.583

Emilia Romagna: 27.759

Veneto: 19146

Toscana: 10100

Liguria: 9.651

Lazio: 7.715

Marche: 6.727

Campania: 4.797

Puglia: 4.490

Trento: 4.429

Sicilia: 3.442

Friuli VG: 3.271

Abruzzo: 3.237

Bolzano: 2.596

Umbria: 1.431

Sardegna: 1.356

Valle D’Aosta:

Calabria: 1.183

Molise: 436

Basilicata: 399