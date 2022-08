Il contenzioso tra Nantes e Cardiff in seguito alla morte di Emiliano Sala è stato risolto oggi, venerdì 26 agosto, con la sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport.

Il Cardiff nel gennaio 2019 militava in Premier League quando ha accettato di pagare 17 milioni di euro, cifra record per il club, per l’attaccante. Il 28enne argentino è morto prima che potesse giocare per la sua nuova squadra, che in seguito ha contestato la conclusione dell’accordo di trasferimento con il Nantes.