A seguito delle dure parole nei loro confronti da parte del premier Giuseppe Conte, sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni hanno risposto attraverso i rispettivi canali ufficiali. Di seguito le repliche dei due leader politici alle affermazioni del Presidente del Consiglio. Il leader della Lega su Twitter: “Usare la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da regime, roba da Unione Sovietica. Perché non hanno bloccato il MES? Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre #colpadisalvini??? Altro che collaborazione, che delusione signor Conte”. Giorgia Meloni precisa: “Nel 2012 io non votai il MES , in dissenso col mio partito. Me ne andai e fondai Fratelli d’Italia. Quanti grillini avranno stesso coraggio se porteremo questione in Aula? Manterranno parola data agli italiani o la rimangeranno (come per l’alleanza col Pd) per tenersi la poltrona?”. Poi subito dopo le parole del premier, la Meloni prosegue attraverso un post sulla sua pagina Facebook: “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la RAI mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità. Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?”. Di seguito i post in oggetto:

🔴USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba da Unione Sovietica.

Perché non hanno bloccato il MES? Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? (1/3) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 10, 2020