Proroga del blocco dei licenziamenti di massimo 1-2 mesi, non di più. La deadline del 17 agosto – inserita nel Cura Italia per frenare la disoccupazione con le aziende aggredite dall’emergenza Covid- dovrebbe spostarsi dunque all’autunno, “ma non si va oltre ottobre”, assicurano fonti di primo piano all’Adnkronos. La sospensione della norma del dl dignità che prevede l’obbligo di causale per il rinnovo di contratti a tempo determinato dopo 12 mesi di lavoro, previsto dal dl dignità- potrebbe essere prorogata di 3 mesi: per ora è sospesa fino al 30 agosto, con una norma inserita nel dl Rilancio sempre per fronteggiare l’emorragia di posti di lavoro.