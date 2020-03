Nelle ultime ore l’Aifa’ ha dato il proprio via libera all’uso del farmaco antiretrovirale Lopinavir/Ritonavir per i malati di coronavirus. L’Agenzia italiana del farmaco infatti ha annunciato di aver reso disponibile in Italia, off label cioè fuori indicazione autorizzata, per i malati di Covid-19 l’associazione di due farmaci, il Lopinavir/Ritonavir. Si tratta di una combinazione a dosi fissa utilizzata e autorizzata per il trattamento dell’infezioni da Hiv, in sostanza un antiretrovirale. Un farmaco per uso ospedaliero ma che può’ essere utilizzato anche a casa.