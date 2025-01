EFFETTO DOMINO: panchina a Xabi Alonso | Dal 1° luglio allenerà la sua nuova squadra

Il tecnico spagnolo è pronto ad iniziare una nuova importante avventura a partire dal prossimo mese di luglio. E’ tutto già deciso.

Lo scorso anno Xabi Alonso si è consacrato in maniera definitiva come uno dei migliori allenatori in circolazione. Il tecnico spagnolo ha infatti guidato il suo Bayer Leverkusen ad una clamorosa vittoria in Bundesliga. Si tratta del primo titolo di campionato nella storia del club, che rende il tutto ancora più magico.

Le grandi cose fatte vedere dall’ex centrocampista hanno ovviamente scatenato tante voci sul suo futuro. Tuttavia l’allenatore è rimasto in Germania, e sta continuando a guidare le Aspirine con buoni risultati. Al termine della stagione però le cose potrebbero andare diversamente.

E proprio in questo senso nelle scorse ore è arrivata una notizia a dir poco clamorosa. A partire dal prossimo 1 luglio infatti Xabi Alonso si siederà sulla panchina di una nuova squadra, per cominciare così un’altra avventura importantissima nella sua carriera. Vediamo però qual è il club pronto ad affidarsi a lui.

Tutto deciso: vogliono Xabi Alonso

In estate sono tante le panchine pronte a cambiare volto. Una delle più importanti è di sicuro quella del Real Madrid. L’andamento non proprio eccellente dei Blancos in questa stagione aveva già aperto alla possibilità di un addio di Carlo Ancelotti a fine stagione. Dopo la pesante umiliazione patita in Supercoppa di Spagna nel corso dei giorni scorsi però la cosa sta prendendo piede in maniera importante.

Di conseguenza dunque Carletto è pronto a salutare la casa blanca, e al suo posto il principale favorito è proprio Xabi Alonso, che conosce bene l’ambiente avendo giocato per diversi anni a Madrid, e che è pronto per fare il salto in una big assoluta d’Europa.

Sembra tutto già scritto, o quasi

Se questo passaggio di consegne tra Ancelotti e Xabi Alonso al Real sembrava già essere scritto da diverso tempo, ciò che resta invece ancora da capire è quale potrebbe essere il futuro del tecnico di Reggiolo.

Le voci anche da questo punto di vista come al solito si sprecano: tra chi vorrebbe un ritiro, chi la panchina di una nazionale e chi un suo ritorno in Serie A, solo il tempo potrà dirci come andranno le cose e quale sarà la prossima tappa della sua carriera e della sua vita.