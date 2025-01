“Problemi e dolori fortissimi”: Roberto Baggio è finito in un tunnel senza fine | Ogni giorno è una nuova lotta

Triste racconto per il genio del calcio italiano, finito ormai in un tunnel dal quale non sembra poterne ormai più uscire.

Roberto Baggio è a detta di molti il miglior calciatore italiano di sempre. Il Divin Codino ha fatto innamorare generazioni di tifosi, e anche quelli più giovani, che non lo hanno mai visto giocare, sono innamorati di lui e della sua leggenda.

Ecco perché quando viene nominato, considerando anche che le sue apparizioni pubbliche negli ultimi anni si sono ormai ridotte al minimo, gli appassionati di calcio scattano in piedi. Purtroppo però il suo nome nel corso degli ultimi giorni è stato accostato ad una situazione non proprio felice, anzi, tutt’altro.

Nello specifico, lo stesso Baggio ha affermato di avere gravi problemi e forti dolori praticamente tutti i giorni. Un annuncio che rende noto che l’ex fuoriclasse è praticamente finito in un tunnel senza fine.

L’annuncio di Baggio è tristissimo

Tutti i tifosi ricorderanno i pesanti problemi patiti da Roberto Baggio nel corso della sua carriera. In particolar modo alle ginocchia infatti questi ne hanno limitato parecchio lo stesso rendimento. E ancora oggi questi gli causano guai e dolori. La conferma è arrivata qualche tempo fa proprio dal diretto interessato.

Per sostenere e dare forza ai giovani, che ancora oggi lo seguono con grande ammirazione, il Divin Codino ha scritto loro una lettera. Al suo interno, in pratica, c’è un messaggio di grande speranza nei confronti dei ragazzi, dove invita loro ad avere passione e coraggio, ad avere gioia, ma allo stesso tempo a fare tanti sacrifici. Ed è proprio su questi che ha raccontato le problematiche che lo coinvolgono ancora oggi.

”Problemi e dolori per tutta la carriera”

”Ho subito da giovane incidenti alle ginocchia, che mi hanno creato problemi e dolori per tutta la carriera. Sono riuscito a convivere e convivo con quei dolori, grazie al SACRIFICIO, che vi assicuro che non è una brutta parola”.

Ecco, in questo modo Baggio, paragonando dunque la sua situazione, ha voluto spiegare ai più giovani cosa voglia dire sacrificio e perseveranza. Un esempio che dunque tanti ragazzi potranno seguire non solo nel mondo del pallone, ma in generale nella vita.