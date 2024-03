“Ecco dove mi piacerebbe giocare”: Dybala non si nasconde più | Altro che Barcellona, nel suo futuro ancora l’Italia

Il campione del mondo argentino ha dichiarato apertamente quale sarebbe il suo sogno in futuro, snobbando il club blaugrana e lasciando senza parole tutto l’ambiente giallorosso.

Il suo recente stato di forma ha fatto salire nuovamente alla ribalta le voci sul suo futuro. Paulo Dybala infatti sta vivendo un momento eccezionale. Le sue prestazioni, spesso condite da gol e assist decisivi, sono tornate ad essere di grande valore. Tutto ciò è reso possibile però soprattutto dai mancati problemi fisici, che ultimamente lo stanno lasciando in pace.

Di conseguenza i rumors su di lui hanno ricominciato ad esplodere completamente, sempre a causa della famosa clausola rescissoria che è presente nel suo contratto, dal valore di soli 12 milioni di euro per le squadre estere e di 20 per quelle italiane. Ecco perché come spesso accade in queste situazioni il nome della Joya è stato accostato a diversi club, ma quello che di recente è sembrato in gran voga è il Barcellona, pronto in estate a rivoluzionare la rosa e a prendere forze fresche.

Ma nelle ultime ore è stato proprio il diretto interessato a togliere qualsiasi ombra sul proprio futuro in Catalogna. Durante un’intervista infatti il campione del mondo argentino ha svelato a tutti dove gli piacerebbe giocare, e, a sorpresa, si tratta ancora di Italia. Nessun dubbio dunque per il numero 21 romanista, che non ha calcolato minimamente i catalani.

Le parole a sorpresa di Dybala

Qualche giorno fa il fuoriclasse albiceleste è stato il protagonista del nuovo episodio di Campioni del Made in Italy, programma a sfondo calcistico dove a parlare sono i calciatori del nostro campionato. Durante la puntata la Joya ha parlato di vari temi, ma su tutti ha voluto focalizzarsi sulla città di Roma e sull’amore che prova nei confronti del Colosseo, dove ha addirittura dichiarato di voler giocare una partita di calcio.

”Quando ero un bambino vedevo film e il mio preferito era ”Il Gladiatore”. Questo è uno degli stadi più belli del mondo. Sarebbe bello fare una partita di calcio qui”. Queste le parole che ha detto Dybala indicando il Colosseo.

Dybala, futuro incerto?

Queste parole al miele nei confronti di uno dei simboli della città capitolina non hanno però tolto i dubbi sul suo futuro.

Il contratto in scadenza nel 2025 e la clausola presente in esso non fanno presagire cose positive, e solo un rinnovo allungherebbe la sua permanenza a Trigoria.