La società ha fatto degli ottimi acquisti. Il ritorno di Simeri va a completare un reparto avanzato già forte e regala al mister un’alternativa valida in più. Ovviamente per il rispetto che nutro verso Mirco Antenucci sono tutti da affiancare a lui. Candellone mi piace molto, ha margini di crescita importanti, può solo migliorare.

Vederlo giocare è stata una bella scoperta. I biancorossi hanno sbagliato poco, sicuramente in alcune situazioni potevano fare meglio ma non si può vincere sempre. La squadra ha tutto il tempo per primeggiare sulle altre». Queste le parole dell’ex attaccante del Bari, Giulio Ebagua, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito alla squadra biancorossa.