“È troppo giovane: può giocare solo fino alle 23.00”: la legge tedesca blocca il fenomeno dell’Europeo | Se vanno ai supplementari deve uscire

Una legge sul lavoro tedesca blocca sul più bello il talento dell’Europeo: è troppo giovane, non può giocare oltre le 23.

Un Europeo che riserva ancora tante sorprese. Il torneo tedesco che volge al termine della fase a gironi si appresta a regalare ancora emozioni e gioie, sorrisi e lacrime. Come quelle di Croazia-Italia, che ha visto gli azzurri pareggiare all’ultimo secondo di recupero ed esplodere di gioia, e i croati sprofondare nell’eliminazione che ormai sembrava a un passo.

Al momento Euro 2024 è stato caratterizzato da tanti autogol, infortuni più o meno gravi, giocate e qualche delusione tra le big che faticano a decollare. Tra i protagonisti attesi infatti, in pochi stanno rispettando – almeno nei gironi – le grandi aspettative. Tutti, o quasi tutti.

Sì, perché la copertina di Euro 2024 in questo momento non se l’è presa ne Mbappé, che ha subito un infortunio al naso, o Lukaku, lo stesso Kane sembra ancora dovere ingranare la marcia giusta, così come Cristiano Ronaldo. Tutti i riflettori in questo momento sono per la Germania, certo, ma anche per Lamin Yamal. Il talento classe 2007 però dovrà sottostare a una regola molto curiosa.

Euro 2024: il caso Yamal

Un assist, ancora zero gol in tre partite, ma tante giocate di qualità. Tra Croazia, Albania e Italia, Yamal si è preso assolutamente la scena dimostrando a tutta Europa il suo talento incredibile. A soli 16 anni, ne compirà 17 il 13 luglio, il giovane blaugrana si è preso la nazionale spangola e sta trascinando i compagni verso le fasi finali dell’Europeo.

Rimane soltanto una piccola nota stonata sul suo Europeo. Sì, perché come fatto emergere dalla Bild, in Germania la legge sul lavoro minorile prevede l’orario massimo delle 20 di sera. Per gli sportivi è prevista una proroga fino alle 23, ma questo per i calciatori potrebbe essere un problema. Ma andiamo a vedere cosa rischia la Spagna in caso di infrazione della legge tedesca.

Spagna, rischio sanzione in caso di infrazione

In Germania i minorenni possono lavorare fino alle 20, gli sportivi fino alle 23, ma questo orario comprende anche le interviste, e la doccia. Lo ha reso noto in queste ore la Bild. Con queste regole, Yamal classe 2007, non potrebbe giocare eventuali supplementari, essere a dispone per tutti i 90′ delle gare che iniziano alle 21.00.

Inoltre, in caso di infrazione, la Spagna potrebbe andare incontro a delle sanzioni economiche, ma non dovrebbero arrivare sanzioni sportive come squalifiche. Contro l’Italia il giovane talento del Barcellona era uscito al minto 71′.