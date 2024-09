‘È la tua ultima occasione’: Super Mario Balotelli in Serie A | Pronto a lottare per la salvezza

Mario Balotelli pronto a tornare in Serie A: un ultimo, imperdibile treno per il calciatore, attualmente svincolato.

Dopo l’esperienza in Turchia all’Adana Demirspor, Mario Balotelli è attualmente senza contratto. L’attaccante – 34 anni compiuti lo scorso 12 agosto – è dunque libero di firmare con qualsiasi club che vada a bussare alla sua porta munito di una proposta allettante.

Una suggestione, in queste ore, sta prendendo corpo e coincide con il ritorno di Super Mario in Serie A. Anzi, è qualcosa che va oltre la mera suggestione, in quanto un club del nostro campionato avrebbe iniziato a fare ragionamenti concreti circa la possibilità di tesserarlo e rafforzare così il proprio reparto offensivo.

Chiaramente, molto dipenderà dall’ex bomber della Nazionale italiana: oltre ad accettare l’eventuale offerta, il giocatore sarà chiamato a fornire risposte importanti dentro e fuori dal campo, considerata la carta d’identità ormai ingiallita per il mondo del pallone.

Quello che potrebbe transitare davanti ai suoi occhi, di fatto, sarebbe l’ultimo, imperdibile treno per riassaporare il calcio che conta. Un ritorno altamente suggestivo per il nostro campionato: d’altro canto, il Balotelli versione “prime” era qualcosa di mostruoso. Se la punta recuperasse quella condizione fisica e psicologica, sarebbero guai seri per le difese avversarie.

Mario Balotelli di nuovo in Serie A: un club è sulle sue tracce

Sulle colonne del quotidiano “Tuttosport” è stato Cesare Prandelli a parlare di “Balo”, rimarcandone le qualità: “Su di lui ho detto talmente tanto che avrei potuto scrivere due libri. Gli ho voluto e gli voglio sempre tanto bene. Era un giocatore di talento, dai grandi colpi, riconosciuto da tutti. Poi però la continuità è un’altra cosa”.

Quelle stesse qualità che una compagine neopromossa in Serie A gradirebbe avere a propria disposizione per lottare per la salvezza ed evitare la retrocessione in cadetteria. Si tratta del Venezia, che nelle prime tre giornate di campionato ha totalizzato un solo punto sui nove disponibili, venendo così da subito relegato nei bassifondi della classifica.

Balotelli al Venezia? La situazione

Se è presto per allarmarsi ed emettere sentenze affrettate, è altrettanto vero che i lagunari hanno necessità di iniziare a incamerare quanto prima punti e vittorie per allontanarsi dalle retrovie e vivere una stagione tranquilla, possibilmente togliendosi anche qualche soddisfazione ad oggi impronosticabile.

Uno stimolo ulteriore per un centravanti di razza come Mario Balotelli, il quale potrebbe individuare nel Venezia il team giusto su cui puntare per rilanciarsi, ancora una volta, e per dimostrare a tutt’Italia come il tempo della pensione, per lui, non sia ancora arrivato. L’affare potrebbe decollare già in queste settimane, considerato lo status di svincolato dell’ex Inter, Milan e Manchester City: sarà lui l’ultimo rinforzo dell’estate per gli uomini di Eusebio di Francesco?