Attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di “Otro”, Paulo Dybala, attaccante della Juventus, si è espresso così in merito al suo rapporto con il suo ex allenatore Gennaro Gattuso: «In Argentina diciamo sempre “Pazzo nel senso buono”. Quando arrivò al Palermo mi aiutò molto anche se la cosa non durò tanto, ma ho tanti bellissimi ricordi. Magari non era sempre dolcissimo soprattutto durante gli allenamenti ma è fatto così».