Intervistato da “Marca” Darijo Srna ha lanciato una pesante accusa nei confronti della FIFA:

«La UEFA, attraverso Ceferin, ha fatto tutto il possibile per aiutare noi e il calcio ucraino. La FIFA, invece, ci ha distrutto. Non ci ha protetto in nessun momento. Se nella nostra situazione si fossero trovati Real Madrid, Siviglia, Barcellona o Bayern, sono sicuro che li avrebbero aiutati rapidamente. Anche noi siamo una squadra e abbiamo dato molto al calcio europeo negli ultimi 20 anni. Vorrei che qualcuno della FIFA venisse in Ucraina, e capisse cosa si prova a vivere con sirene e bombe. Avevamo 14 stranieri il cui valore di mercato era compreso tra 150 e 200 milioni di euro e potevano andare in prestito senza congelare i contratti. Solomon e Tete avevano un anno e mezzo di contratto, sono andati al Fulham e al Lione e quando torneranno avranno solo sei mesi, poi saranno liberi. Questo è inaccettabile. Ci sono squadre che hanno approfittato della nostra situazione».